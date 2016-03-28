تجهيز منشآت "جامعة العريش" للافتتاح خلال أعياد تحرير سيناء

انتهت أعمال التجهيزات بمنشآت كليات جديدة ضمن فرع جامعة قناة السويس بشمال سيناء تمهيدًا لفصلها لتصبح جامعة حكومية جديدة تحمل اسم "جامعة العريش"، وافتتاح هذه المنشآت خلال احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء فى إبريل المقبل .

وصرح بذلك الدكتور حبش النادى نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع الجامعة بالعريش، وأشار فى تصريحات له اليوم على هامش تفقده وقيادات الجامعة بالعريش المنشآت الجارى العمل بها والتى تم الانتهاء منها، إلى أن مجلس الوزراء وافق الخميس الماضى على إنشاء جامعة العريش واستقلالها عن جامعة قناة السويس وفى انتظار صدور القرار الجمهورى تأكيدًا على دور الدولة فى تنمية وتعمير سيناء .

وقال إن منشآت الجامعة جاهزة للافتتاح فى العيد القومى لتحرير سيناء يوم 25 أبريل المقبل بحضور جميع القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وأهالى سيناء، وأن جميع الأعمال تسير بمعدلات كبيرة تمهيدًا للافتتاح الرسمى بعد صدور القرار الجمهورى".

وأضاف أن فرع جامعة قناة السويس بالعريش استوفى جميع الشروط والمواصفات اللازمة لتحويله إلى جامعة مستقلة وفقًا لعدد الكليات والإنشاءات موضحًا أنه فى عام 2014 تم تحويل قطاع الجامعة فى العريش إلى فرع يضم كليات التربية التى افتتحت عام 1982، وكلية العلوم الزراعية البيئية التى افتتحت عام 1988، وكلية التربية الرياضية التى افتتحت عام 2010، وكلية الآداب التى افتتحت عام 2013، وكلية العلوم التى افتتحت عام 2013 ومعهد الدراسات البيئية بالخربة وافتتح عام 2013، وأن المنشآت الحالية تضم مبنى رئاسة فرع الجامعة بالعريش فى مقر كلية التربية القديم بوسط مدينة العريش.. وذلك ردًا على شائعات تحويله إلى أشياء أخرى لا وجود لها.

وسيتم افتتاح كليات الاقتصاد المنزلى والتجارة والطب، وإنشاء كلية فريدة من نوعها وتعتبر الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهى كلية الاستزراع البحرى والمصايد السمكية التى تم الانتهاء من وضع لائحتها كبديل عن كلية الثروة السمكية لخدمة بحيرة البردويل والمصايد والمزارع السمكية البحرية فى إنتاج وتصنيع الأسماك وتصديرها عن طريق ميناء العريش البحرى.

وأعلن عن إنشاء مجمع طبى متكامل يضم كليتى الطب والتمريض ومستشفى جامعى تعليمى لخدمة المنطقة وسد العجز فى الأطباء وهيئة التمريض والتخصصات الأخرى .

كما أعلن عن إنشاء ورشة نجارة حديثة داخل الجامعة لتتولى تصنيع وتوفير كل الأثاث اللازم لكليات ومنشآت الجامعة من مدرجات ومكاتب والمدينة الجامعية وغيرها وخدمة البيئة فى مجتمع سيناء.

من جانبه قال المهندس مدحت فائق محسن مدير الإدارة الهندسية بفرع الجامعة بالعريش إنه تم إعداد وتجهيز جميع الانشاءات من مبانى إدارة الجامعة الجديدة والكليات المختلفة ومجمعات المعامل والمدرجات والورش الفنية والإنتاجية ومزارع الثروة السمكية والمدينة الجامعية واستراحات أعضاء هيئات التدريس والحملة الميكانيكية والمخازن والبوابة وإدارة الأمن والمسجد.

- الحكومة توافق على إنشاء جامعة العريش وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

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