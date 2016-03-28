بالصور.. محافظ مطروح يفتتح مركز شباب "أم الرَخَم"

افتتح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مركز شباب الأُبَيض بقرية أم الرَخَم، غرب مدينة مرسى مطروح، بتكلفة إجمالية 960 ألف جنيه، كما استمع إلى مطالب أهالى القرية خلال الزيارة، وذلك بحضور علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، ومصطفى عيسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد الغفار الملاح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وعدد من العمد والمشايخ، وأهالى القرية.

تفقد المحافظ مركز الشباب الجديد، المكون من طابقين على مساحة 250 مترا، بتكلفة 530 ألف جنيه، ويضم عدة صالات رياضية، ومكتبة، تضم أكثر من 2000 كتاب، وتم افتتاح الملعب الملحق بالمركز على مساحة 1500 متر بتكلفة 430 ألف جنيه.



>محافظ مطروح يفتتح مركز شباب "أم الرَخَم" by youm7

ووجه المحافظ، بإقامة سور حول مركز الشباب لمنع التعدى على أرض المركز، مع تأهيل شباب القرية لإدارة المركز من خلال خبرة الإدارة الحالية.

وشارك محافظ مطروح فى مباراة لكرة تنس الطاولة، ووقع فى دفتر سجل زيارات المركز، بكلمة أكد فيها على شكره للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والقائمين على مجال الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم البدء فى إقامة 5 ملاعب رياضية جديدة، بتكلفة 2,6 مليون جنيه، وسيتم إنشاء ملاعب متطورة بمركز شباب الهلال بالكيلو 7 ومركز شباب مطروح ومركز شباب رأس الحكمة وأبو سبيحة والسوينات، كل منها بتكلفة 430 ألف جنيه.

وأشار محافظ مطروح، إلى أن إنشاء هذه الملاعب، يأتى فى إطار الإنجازات والطفرة التى تشهدها محافظة مطروح، فى مجال تنمية الشباب مع اهتمام الدولة بدورهم، خاصة مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام الشباب على عام 2016 انطلاقا من أهمية دورهم فى التنمية.

وأضاف أن محافظة مطروح، كانت سباقة فى ذلك المجال من خلال تشكيل رابطة للشباب منذ عامين، لتفعيل دورهم والمشاركة فى عملية التنمية على أرض المحافظة، مع الاستمرار فى دعم الشباب والرياضة وإنشاء ملاعب جديدة لاستغلال طاقاتهم الرياضية والذهنية لخدمة مجتمعهم بعيدا عن الأفكار المتطرفة.

واستمع محافظ مطروح على هامش افتتاحه لمركز شباب الأبيض بقرية أم الرخم لمطالب الأهالى والاستجابة الفورية لها، من بينها زيادة السعة التخزينية لخزان مياه الشرب للقرية، وزيادة إعداد سيارات نقل المياه، حيث وجه المحافظ إلى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب بالمحافظة، بالوقوف على سعة الخزان الحالية وإمكانية زيادتها أو إنشاء خزان كبير جديد لتوفير مزيد من مياه الشرب لأهالى القرية.

كما وجه بزيادة أعداد صناديق القمامة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف السياحى وإقبال المصطافين، ومرورهم بالقرية إلى شاطئ عجيبة، وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح زيادة أعداد صناديق القمامة بالقرية بداية من شهر مايو القادم.

وبشأن العجز فى أعداد المدرسين ومطالبة الأهالى بوقف نقل إحدى مدرسات اللغة العربية للحاجة التعليمة إليها، وجه محافظ مطروح إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بوقف نقل المدرسة، حتى انتهاء العام الدراسى ودراسة تغطية العجز فى المدرسين بمدرسة القرية.

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