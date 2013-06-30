مخيم جديد للاجئين السوريين في أورفا التركية

يوشك العمل على الانتهاء، في مخيم جديد للاجئين السوريين في ولاية "أورفا" التركية، يمتد على مساحة 650 ألف متر مربع. ومن المخطط أن يضم المخيم الذي يقع على الطريق بين منطقتي "فيران شهير"، و"جيلان بينار" في الولاية، 4 آلاف خيمة، قادرة على استيعاب 20 ألف شخص.

ومن المتوقع أن يبدأ المخيم، الذي ينقسم إلى 7 مناطق، تخصص واحدة منها للشباب العازبين، في استقبال اللاجئين خلال شهر من الآن. ويضم المخيم مستشفى، ومدرسة، وجامع، ومراكز تعليمية ورياضية.

وستوزع على قاطني المخيم، في المرحلة التي تسبق اكتمال العدد به، ثلاث وجبات طعام يوميا، وبعد امتلاء المخيم، سيمنح كل شخص 100 ليرة شهريا، لاستخدامها في شراء احتياجاته من المحال، التي ستفتح بالمنطقة.