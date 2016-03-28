أخ يتمسك بالقصاص من شقيقه وزوجته

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، في قضية اعتداء أفضى إلى موت، بطلب أخ القصاص من شقيقه وزوجته الأولى، داعيا هيئة المحكمة الى الحكم له بالوصاية على أبناء المجني عليها (الزوجة الثانية للمتهم الأول).

وشدد على أنه لن يتنازل عن دم المجني عليها، وأنه متمسك بطلب القصاص من المتهمين المشاركين في جريمة القتل، الا ان المحكمة رفضت طلب الوصاية وقررت تأجيل القضية الى جلسة 21 يونيو لمنح النيابة فرصة لتحديد وصي على الأبناء.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الزوج وزوجته الأولى الى القضاء، بعد ورود بلاغ الى احدى الجهات الامنية يفيد بوجود امرأة برفقة أطفالها محتجزة في أحد المنازل بمدينة بني ياس في حالة صحية سيئة، تعاني من الهزال الشديد ويمارس عليها شتى أنواع التعذيب والحرمان من الطعام.

وعليه قامت الجهات الأمنية المختصة بالتوجه الى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة المجني عليها، كما تم إلقاء القبض على المتهمين.

في تحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم الاول بان المجني عليها هي زوجته وتزوجها من احدى الدول العربية منذ 6 أعوام ورزق منها بطفلين وكان يقوم بضربها بواسطة عصا وبيده ويركلها برجله بشكل مستمر وعلل قيامه بالضرب لعدم تنفيذ المجني عليها طلباته والاهتمام به.

واعترف المتهم بتقييد وحجز حرية المتهمة كونها مصابة بمرض نفسي وهذا ما تعارضت معه أقوال الشهود، كما قرر أنه في يوم الواقعة عند دخوله البيت شاهد أغراضا مبعثرة في غرفة نومه فاشتد غضبه على المجني عليها وانهال عليها بالضرب مستخدما يديه ورجليه وأدوات خشبية أدت إلى وفاة المجني عليها.

كما اعترفت المتهمة الثانية بالاعتداء المتكرر على المجني عليها والاعتداء على سلامة جسم اطفالها وانها كانت تمارس التعذيب عليهما مما نتج عنه حروق وعاهة مستديمة للطفل وتأخر في النمو للطفلة بسبب اصابات جسيمة تسببت بعاهة 40%.

وتغيبت المتهمة الثانية عن الحضور فيما حضر المتهم الأول الى قاعة المحكمة، وبسؤال المحكمة له حول التهم المنسوبة اليه، أنكر جميع التهم، فيما طالب المحامي الحاضر مع المتهم، بحضور الطبيب الشرعي.

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