بالصور.. وزير الصحة: افتتاح 6 مستشفيات كبرى بمختلف المحافظات خلال شهر

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه سيتم افتتاح 6 مستشفيات كبرى، بمختلف المحافظات، خلال شهر، تشمل مستشفى كبير لعلاج الأورام بالإسماعلية بطاقة 150 سريرا.

وقال وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى، اليوم، بعد إنهاء جولته بمستشفى معهد الأورام بالبحيرة، إن نقص الأسرّة وعجز التمريض والأطباء، أهم تحديات المنظومة الصحية فى محافظة البحيرة.

وأضاف أحمد عماد، أنه سيتم إنشاء قسم للحروق بمستشفى إيتاى البارود، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا فى الخدمة الصحية، بعد تشغيل مستشفيات التكامل، التى يبلغ عددها 447 مستشفى.

وأوضح وزير الصحة، أن مستشفى دمنهور التعليمى تضم 570 سريرا، وسيتم دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وزير الصحة يجرى اليوم جولة بمستشفيات محافظة البحيرة

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