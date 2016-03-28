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بالصور.. وزير الصحة: افتتاح 6 مستشفيات كبرى بمختلف المحافظات خلال شهر

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بالصور.. وزير الصحة: افتتاح 6 مستشفيات كبرى بمختلف المحافظات خلال شهر بالصور.. وزير الصحة: افتتاح 6 مستشفيات كبرى بمختلف المحافظات خلال شهر
أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه سيتم افتتاح 6 مستشفيات كبرى، بمختلف المحافظات، خلال شهر، تشمل مستشفى كبير لعلاج الأورام بالإسماعلية بطاقة 150 سريرا.

وقال وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى، اليوم، بعد إنهاء جولته بمستشفى معهد الأورام بالبحيرة، إن نقص الأسرّة وعجز التمريض والأطباء، أهم تحديات المنظومة الصحية فى محافظة البحيرة.

وأضاف أحمد عماد، أنه سيتم إنشاء قسم للحروق بمستشفى إيتاى البارود، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا كبيرا فى الخدمة الصحية، بعد تشغيل مستشفيات التكامل، التى يبلغ عددها 447 مستشفى.

وأوضح وزير الصحة، أن مستشفى دمنهور التعليمى تضم 570 سريرا، وسيتم دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (1)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (2)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (3)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (4)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (5)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (6)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (7)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (8)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (9)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (10)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (11)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (12)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (13)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (14)

احمد عماد المستشفي التعليمى دمنهور وزارة الصحة (15)

وزير الصحة يجرى اليوم جولة بمستشفيات محافظة البحيرة

الحكومة تضع خريطة طريق لإصلاح منظومة الصحة.. عرض قانون التأمين الصحى على البرلمان مايو المقبل.. وضم 26 % من المصريين لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين خلال 3 سنوات .. وعلاج 600 ألف مريض بفيرس سى

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