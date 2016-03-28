قوات الجيش الجزائرى تقضى على إرهابيين بولايتى تيزى وزو والوادى

> قضت قوات الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى اليوم /الاثنين/ على إرهابى فى إطار عملية التمشيط التى تقوم بها فى ولاية تيزى وزو وآخر بولاية الوادى بالاضافة إلى تدمير مخابئ للإرهابيين واستعادة كمية من الأسلحة والذخيرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأنه فى إطار محاربة الإرهاب ومواصلة لعملية التمشيط التى تقودها قوات الجيش الوطنى الشعب بغابة سيد على بوناب بالقرب من بلدية تادمايت بولاية تيزى وزو، تم صباح اليوم القضاء على إرهابى واستعادة سلاح رشاش /كلاشنيكوف /وكمية من الذخيرة.. كما تم فى إطار عملية نفذتها قوة أخرى للجيش الوطنى الشعبى بولاية الوادى القضاء على إرهابى آخر.

وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت أيضا من كشف وتدمير ثمانية مخابئ للإرهابيين تحتوى على تسعة الغام تقليدية الصانع ومواد متفجرة ومعدات تفجير ومواد غذائية بكل من ولايات تيزى وزو وعين الدفلى وسكيكدة.

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