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أخبار الأردن اليوم.. الملكة رانيا تنعى ضحايا الإرهاب فى العراق وباكستان

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أخبار الأردن اليوم.. الملكة رانيا تنعى ضحايا الإرهاب فى العراق وباكستان أخبار الأردن اليوم.. الملكة رانيا تنعى ضحايا الإرهاب فى العراق وباكستان
تناولت أخبار الأردن اليوم نعى ملكة الأردن ضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت فى كل من العراق وباكستان، كما ركزت أخبار الأردن اليوم على وصول جثامين الضحايا المصريين المتوفين فى حادث تصادم بالأردن.

أخبار الأردن اليوم


>نعت الملكة رانيا العبد لله ملكة الأردن ضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت فى كل من العراق وباكستان، وخلفت وراءها العديد من القتلى والمصابين، مؤكدة أنه علينا الوقوف ضد أعداء الكرامة الإنسانية. وغردت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر" إرهابيون عديمو الرحمة، هجمات مروعة فى العراق و باكستان، علينا جميعا الوقوف ضد أعداء الكرامة الإنسانية".

أخبار الأردن اليوم


>كما وصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم بحادث التصادم الذى وقع بمحافظة المفرق الأردنية بين سيارة نقل وميكروباص وتسبب فى مصرع 7 عمال من أبناء محافظة الفيوم وإصابة 2 آخرين.

بينما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن الأردن طلب من الروسية تزويده بإمدادات من الغاز الطبيعى المسال الذى تنتجه شركة جازبروم المملوكة للدولة بأسعار تفضيلية. واستندت الوكالة فى النبأ، إلى بروتوكول صدر عن اجتماع للجنة وزارية مشتركة بين الحكومتين مختصة بشؤون التعاون التكنولوجى والاقتصادى.

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مصر 365

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