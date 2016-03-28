أخبار سوريا اليوم.. روسيا تؤكد مشاركة قواتها الخاصة فى تحرير تدمر

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على ردود أفعال استعادة الجيش السورى مدينة تدمر، كما تناولت أخبار سوريا اليوم مغادرة طائرات روسية لقاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا.>أكدت هيئة الأركان الروسية على أن تحرير مدينة تدمر السورية يكتسب أهمية استراتيجية فى محاربة الإرهاب، وكشفت عن أن عناصر من قوات النخبة الروسية قد شاركوا فى العملية.وذكر رئيس هيئة الأركان العامة لدى القوات المسلحة الروسية فاليرى غيراسيموف الاثنين 28 مارس، أن العملية الروسية فى سوريا أتاحت تحقيق نقلة نوعية فى تطورات الوضع فى سوريا، وأدت إلى وضع حد لتنامى الورم الإرهابى هناك.>فيما ذكرت قناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية اليوم الاثنين أن ثلاث طائرات هليكوبتر هجومية غادرت قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا. وغادرت طائرتا هليكوبتر من طراز إم.آي-24 وثالثة من طراز إم.آى-35 القاعدة على متن طائرات انتونوف 124 المخصصة للنقل مع عدد من المهندسين والموظفين الفنيين.

من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسى لشؤون مكافحة الإرهاب أليغ سيرومولوتوف، الاثنين 28 مارس، أن القائمة بأسماء المجموعات الإرهابية فى سوريا ستكون جاهزة فى القريب العاجل.

كما هنأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى على شمخانى الرئيس السورى بشار الأسد على استعادة مدينة تدمر التاريخية. ونقلت الوكالة عن شمخانى قوله "إصرار الأمة السورية والحكومة والجيش على القضاء على الإرهاب والجماعات التكفيرية فى الأراضى المحتلة مدعاة للافتخار."

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