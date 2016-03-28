تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة الانتماء لـ"داعش" 45 يوما على ذمة التحقيق بالمنيا

جددت محكمة جنايات المنيا اليوم برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة، حبس 6 أشخاص بينهم 3 من عناصر الإخوان وقيادى بارز بتهمة انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابى وجماعة محظورة بمحافظة المنيا 45 يومًا على ذمة القضية.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم على إخلاء سبيل المتهمين بالقرار الصادر من غرفة المشورة أمس الأحد بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، إلا أن المحكمة قبلت طعن النيابة على إخلاء سبيل المتهمين وقررت حبسهم 45 يومًا أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 6 أشخاص بمدينة المنيا الجديدة، فى شهر نوفمبر من العام الماضى، ووجهت لهم سلطات الأمن تهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابى وجماعة محظورة، وحيازة مطبوعات ومنشورات تحث على التخريب والعنف واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء بمحافظة المنيا.

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