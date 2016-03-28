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محافظ الدقهلية: هدفنا تأهيل شباب قادر على المنافسة فى سوق العمل

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محافظ الدقهلية: هدفنا تأهيل شباب قادر على المنافسة فى سوق العمل محافظ الدقهلية: هدفنا تأهيل شباب قادر على المنافسة فى سوق العمل
شهد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة والذى يمتد فى الفترة من28/3 وحتى 30/3/2016.

ورحب المحافظ بالدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ورئيس الملتقى والدكتور حسن على عثمان نائب رئيس الملتقى والدكتور أسامة عبد العظيم مقرر عام الملتقى وأساتذة الجامعة والاستاذ حازم نصر مدير مكتب جريدة الأخبار بالدقهلية والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وأكد المحافظ على أن هذا الملتقى يهدف إلى ربط سوق العمل بالجامعة سعيا لخلق فرص عمل لائقة لشباب الخريجين ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا تعريف الطلاب بالقدرات والمهارات التى تتطلبها مختلف مجالات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى مع توفير فرص واسعة للهيئات والشركات للإعلان عن أنشطتها وبحث سبل التعاون بين الجامعة وتعريف الهيئات والشركات بمراكز وخدمات الجامعة كما يهدف إلى تعريف الطلاب والخريجين بطبيعة فرص العمل المتاحة وكذلك تنظيم ندوات وورش عمل للجهات والهيئات الداعمة للملتقى فضلا عن ربط سوق العمل بالجامعة من خلال توفير فرصة واسعة للشركات للإعلان عن نشاطها داخل الجامعة.

وأكد أن المحافظة تحرص على متابعة الضمانات والمزايا الوظيفية التى تقدمها تلك الشركات للتأكيد على تحقيق مزيد من الاستقرار الوظيفى للشباب وحصولهم على كافة الحقوق والتأمينات الاجتماعية والصحية مشيراً أن الملتقى الحالى الذى تستضيفه جامعة المنصورة يشهد توسعاً فى عدد الشركات وفرص العمل التى يوفرها بما يضمن ارتفاع فرص الشباب فى إيجاد وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم .

أكد المحافظ أن اهتمام الدولة بقطاع الشباب والخريجين يأتى فى مقدمة الأولويات وعلى رأس أجندة العمل وقد تأكد ذلك فى توفير مصادر الإقراض لهم عن طريق جهاز تشغيل شباب الخريجين وبرنامج مشروعك فالشباب هم أمل الوطن وحاضره.

وأضاف أن فرص التدريب التى تتيحها بعض الشركات للمتقدمين بها تساعد فى دمج الشباب بسوق العمل واكتساب مهارات وخبرات جديدة لفتح المجال أمام الشباب لأكثر من فرصة عمل، مشيرا إلى أن الشباب هم أملنا فى بناء مستقبل مشرق لمصرنا جميعا.

ووجه المحافظ الشكر لجامعة المنصورة والقائمين عليها وفى مقدمتهم الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة والأستاذ حازم نصر مدير مكتب الأخبار بالدقهلية على تلك المبادرة وهذه الجهود التى تستهدف الاهتمام بشباب الخريجين من أبناء الدقهلية.

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (1)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (2)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (3)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (4)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (5)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (6)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (7)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (8)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (9)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (10)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (11)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (12)

الملتقى الثالث لتأهيل وتوظيف الخريجين الثالث بجامعة المنصورة (13)

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