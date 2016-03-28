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شركة كابيتال العقارية تعلن عن أول مشروعاتها فى مصر بتكلفة 40 مليار جنيه

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شركة كابيتال العقارية تعلن عن أول مشروعاتها فى مصر بتكلفة 40 مليار جنيه شركة كابيتال العقارية تعلن عن أول مشروعاتها فى مصر بتكلفة 40 مليار جنيه
انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقارى، وذلك للإعلان عن أول مشروعاتها فى ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد جاسم الصديقى، الرئيس التنفيذى لمجموعة أبوظبى المالية التابعة لها شركة كابيتال جروب، أن المشروع عبارة عن مجتمع عمرانى متكامل يقام على مساحة 5 ملايين متر مربع، ويتضمن 30 ألف وحدة سكنية، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه، فى المنطقة الواقعة بين طريقى السويس والإسماعيلية.

وأضاف جاسم الصديقى، خلال كلمته بالمؤتمر، أن المشروع يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل، مؤكدًا أن العمالة التى سيتم الاستعانة بها فى المشروع ستكون مصرية بالكامل.

وأكد، أن السوق المصرى سوق واعد وجاذب للاستثمار، لافتًا إلى أن المصرية تعمل على تحفيز المستثمرين، وتسعى لإزالة أية معوقات تواجههم.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن قيام شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقارى بسداد مبلغ 100 مليون دولار لهيئة المجتمعات العمرانية، وهى الدفعة الأولى من المبالغ المطلوبة بقيمة توصيل المرافق والرسوم.

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مصر 365

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