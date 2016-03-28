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مقتل 115 عنصرا من حركة الشباب الصومالية فى اشتباكات شمال البلاد

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مقتل 115 عنصرا من حركة الشباب الصومالية فى اشتباكات شمال البلاد مقتل 115 عنصرا من حركة الشباب الصومالية فى اشتباكات شمال البلاد

>ذكرت حكومة إدارة جلمدج الإقليمية شمال الصومال إن 115 من عناصر حركة الشباب قُتِلوا فى اشتباكات عنيفة مع القوات الموالية للحكومة.

وأفاد بيان صادر عن إدارة جلمدج - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - أن 110 عناصر آخرين تم احتجازهم خلال المعارك، مضيفا أنه تم إلحاق الهزيمة بهم بعد 4 أيام من المعارك على طول حدود جلمدج مع بونتلاند.

وأوضح البيان أن القليل من عناصر الحركة نجحوا فى الفرار إلى مناطق ريفية.. فيما لم يشر إلى الأرقام الفعلية للضحايا من القوات الحكومية، ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحة تلك المزاعم، فى السياق نفسه، قال رئيس إدارة جلمدج إن قوات الأمن كانت عازمة على القضاء على المسلحين ومنعهم من تأسيس قواعد لهم فى الشمال.
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