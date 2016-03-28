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فلاديمير بوتين يؤكد أهمية تحرير الجيش السورى لمدينة تدمر من أيدى"داعش"

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فلاديمير بوتين يؤكد أهمية تحرير الجيش السورى لمدينة تدمر من أيدى"داعش" فلاديمير بوتين يؤكد أهمية تحرير الجيش السورى لمدينة تدمر من أيدى"داعش"

>أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسى ، اليوم الاثنين، أهمية تحرير مدينة تدمر السورية من أيدى إرهابيى "داعش".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الناطق الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف قوله إن "بوتين أبلغ أعضاء المجلس بنتائج محادثاته مع وزيرى الخارجية الأمريكى جون كيرى والألمانى فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارتهما إلى موسكو الأسبوع الماضي".

وأضاف بيسكوف أن الاجتماع تناول أيضا الديناميكة الإيجابية التى برزت فى الحرب ضد التنظيمات الإرهابية فى سوريا، وذلك بفضل جهود الجيش السورى الذى تدعمه القوات الجوية الروسية.
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