إحالة المستشار وليد الشافعي المتهم بالظهور الإعلامي وإهانة القضاة للمعاش

قرر مجلس تأديب القضاة الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، إلغاء حكم البراءة الصادر للقاضي وليد الشافعي، المتهم بالظهور الإعلامي وإهانة القضاة، وقرر إحالته للمعاش.

يذكر أن مجلس التاديب والصلاحية – أول درجة – أصدر حكمًا في مارس 2015 ببراءة المستشار وليد الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، المستشار وليد الشافعي.

وذلك على خلفية شكوى قدمها رئيس نادي قضاة مصر السابق، المستشار أحمد الزند، لمجلس القضاء الأعلى، يتهم فيها المستشار وليد الشافعي، بإهانة نادي القضاة، عن طريق تصريحات أدلى بها للعديد من وسائل الإعلام، وصف خلالها رئيس النادي بـ”الساعي” الذى يقدم الشاي والقهوة، ووصف محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بـ”المهزلة” في تاريخ القضاء المصري.