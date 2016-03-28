بالصور.. تلاميذ مدرسة بطنطا يقدمون عرض "نحل العسل" بحضور وزير التعليم

قدم أطفال مدرسة المستقبل للغات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، اليوم الاثنين عرض "نحل العسل" أمام وزير التربية والتعليم خلال زيارته للغربية برفقة المحافظ ووكيل الوزارة.

يذكر أن الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، افتتح اليوم عددا من المدارس ووضع حجر الأساس لعدد آخر، وتفقد العملية التعليمية بالغربية.

و حضر الوزير إلى مدرسة اللغات قبل الساعة السابعة صباحا، وحضر طابور الصباح والعرض الطلابى، وأشاد بالعروض العسكرية والفنية لطلاب المدارس العسكرية، كما تفقد مركز الموهوبين والتعلم الذكى بالغربية، فى مدرسة الجلاء الرسمية للغات، خلال جولته اليوم بالغربية.

حضر الافتتاح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وفريدة مجاهد السيد وكيل الوزارة، واللواء السيد سعيد السكرتير العام، واللواء يسرى عبد الله، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، والعميد أحمد يحي المستشار العسكرى بالغربية ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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