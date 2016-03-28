محافظ قنا يتفقد وحدات الإسكان الإجتماعى بمدينة قنا الجديدة

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظة قنا بجولة بمدينة قنا الجديدة تفقد خلالها عمارات الإسكان الإجتماعى وعدد من المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها وتابع مع رئيس جهاز المدينة المهندس أحمد عرفة مراحل تنفيذ مشروعات الإسكان والتوسعات التى تتم بالمدينة واستغلال المساحات الواسعة من الأراضى لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام.

وقال الهجان خلال الجولة إن مدينة قنا الجديدة سوف تشهد قريبا افتتاح 5456 وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعى وإسكان قومى موزعه على 217 عمارة سكنية منها 107 عمارات تضم 2568 وحدة من ثلاث غرف وصالة بمساحة 90م وتم إجراء القرعة العلنية لعدد 336 وحدة منها و67 عمارة تضم 1340 وحدة من غرفتين وصالة بمساحة 63م و43 عمارة اسكان قومى تضم 1548 وحدة من غرفتين وصالة بمساحة 63م لافتا إلى أنه جارى الإنتهاء من تشطيب وتوصيل المرافق الأساسية لمعظم هذه الوحدات.

وأشار محافظ قنا إلى أن المدينة تضم عددا من المؤسسات الخدمية كمدارس لمختلف المراحل التعليمية ومكتب بريد ونقطة شرطة وسوق تجارى ومخبز كما يجرى إنشاء مستشفى ومركز شباب بها بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الخدمية الأخرى التى تعد عاملا مهما فى التوسع العمرانى الأفقى وجذب السكان مشيدا فى هذا الصدد بالجهود المبذولة من قِبل المسئولين لإنشاء واستكمال مثل هذه المشروعات الخدمية.

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