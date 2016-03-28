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النشا والليمون والجزر لعلاج الإسهال والتخلص من إزعاجه

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النشا والليمون والجزر لعلاج الإسهال والتخلص من إزعاجه النشا والليمون والجزر لعلاج الإسهال والتخلص من إزعاجه

أعراض الإسهال

سيولة البراز والإصابة بالإسهال من المشكلات التى يظل المريض بها يبحث عن وسيلة لعلاجها حتى يتخلص من إزعاجها، وهى حالة من ليونة البراز وقد يرافقها تقلصات بالبطن وآلام مزعجة، وكذلك غازات وأوجاع.

وأوضحت الدكتورة يمنى عادل استشارى الباطنة، أن الإسهال من الأعراض غير المريحة، التى يفيد فى علاجها سرعة استشارة المختص، بجانب التركيز على الوصفات المنزلية البسيطة والمتوفرة لدى الجميع للتخلص من المشكلة المؤرقة، والتى قد تسبب جفافا سريعا بالجسم له عواقب وخيمة.

طرق علاج الإسهال

ونصحت استشارى الباطنة بتناول مجموعة من المشروبات والخضراوات التى تساعد على إمساك البطن وعلاج الإسهال وأهمها:

- بعض من مبشور الجزر يتناوله الشخص على طعامه باردًا، ضمن السلطة الخضراء، أو بإضافته على أى نوع طعام، أو تناول الجزر كثمرة كلها طرق تؤدى لتوقف سيولة البراز.

- تناول الليمون كمشروب دون إضافة السكر أو العسل، كما أن إضافة بعض قطرات الليمون على فنجان قهوة، يساعد فى التخلص من الإسهال.

- النشا الموجود فى كل بيت، يمكن ببساطة وضع 4 ملاعق منه فى كوب من الماء وتناوله ولكن يجب يحذر من الإكثار منه.

- تناول كوب من الشاى السادة الأسود دون إضافة سكر أو عسل، ودون إفراط فى تناول الشاى يساعد على التخلص من المشكلة، والتى إذا استمرت أو تكررت لابد من زيارة الطبيب.

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