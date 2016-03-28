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مارسيال: كنت خائفا من الانتقال ليونايتد

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مارسيال: كنت خائفا من الانتقال ليونايتد مارسيال: كنت خائفا من الانتقال ليونايتد

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن الحارس المخضرم عصام الحضري له دور قيادي في معسكر الفريق الحالي الذي يستعد من خلاله لمواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

واستبعد الحضري من حسابات المدرب هيكتور كوبر بعد إصابته في عضلة السمانة، واستدعى الفريق بدلا منه علي لطفي حارس مرمى إنبي.

وقال لهيطة لـFilGoal.com:"الحضري له دور قيادي رائع داخل المعسكر نظرا لخبرته الكبيرة".

وتابع "اللاعبون بعيدون تماما عن أي تأثيرات خارجية. الكل مركز على مواجهة النسور الخضراء".

ويستضيف منتخب مصر نظيره النيجيري في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، وفي حالة فوزه سيضمن بنسبة كبيرة التأهل للجابون.

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