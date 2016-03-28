مدافع أرسنال يستبعد ميسي ورونالدو من اختياراته لأفضل 11 لاعبا في التاريخ

اختار لورين كوسييلني مدافع أرسنال أفضل 11 لاعبا شاهدهم في تاريخ كرة القدم، ولم يكن ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد من ضمنهم.

وجاء ضمن تشكيلته التي نقلتها قناة أرسنال الرسمية على موقع "يوتيوب"، كلا من زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا وريال مدريد، وتيري هنري أسطورة أرسنال، وكريس وادل نجم مارسيليا السابق.

وجاء التشكيل كالتالي.

حارس المرمى: فابيان بارتيز.

الدفاع: روبرتو كارلوس – كارليس بويول – أليساندرو نيستا – كافو.

الوسط: ماركو فيراتي – شابي هيرنانديز – كريس وادل – ديفيد بيكام – زين الدين زيدان.

الهجوم: تيري هنري