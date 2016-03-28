ماجد المصري: ابنتي بخير

في تصريح خاص لـ "سيدتي نت"، قال الفنان ماجد المصري: «إن علاقات الزواج والطلاق بين الفنانين مثلها مثل أي علاقات زواج من أي وسط اجتماعي، ولكن كون الفنانين تحت الأضواء وهم ملاحقون من قبل الصحافة والإعلام تبقى قصصهم أكثر تداولاً". وعن وضع ابنته الصحي طمأن جمهوره بأن ابنته بخير، وقال: "كان الحادث الذي تعرضت له مؤلماً، واضطررنا لإخضاعها لعمل جراحي وتخدير عام؛ لإعادة فكها مثلما كان". أما عن دوره في ثلاثية «ريد كاربت» من مدرسة الحب فيجسد ماجد شخصية فنان مشهور متزوج من نجمة تعاني الغرور وينفصل عنها ويقع في حب سكرتيرتها الخاصة، وستتابعون تفاصيل كاملة في لقاء حصري عبر سيدتي نت قريباً.