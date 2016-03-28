أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ماجد المصري: ابنتي بخير

Google+ Print

الثلاثاء 29-03-2016 14:54

في تصريح خاص لـ "سيدتي نت"، قال الفنان ماجد المصري: «إن علاقات الزواج والطلاق بين الفنانين مثلها مثل أي علاقات زواج من أي وسط اجتماعي، ولكن كون الفنانين تحت الأضواء وهم ملاحقون من قبل الصحافة والإعلام تبقى قصصهم أكثر تداولاً". وعن وضع ابنته الصحي طمأن جمهوره بأن ابنته بخير، وقال: "كان الحادث الذي تعرضت له مؤلماً، واضطررنا لإخضاعها لعمل جراحي وتخدير عام؛ لإعادة فكها مثلما كان". أما عن دوره في ثلاثية «ريد كاربت» من مدرسة الحب فيجسد ماجد شخصية فنان مشهور متزوج من نجمة تعاني الغرور وينفصل عنها ويقع في حب سكرتيرتها الخاصة، وستتابعون تفاصيل كاملة في لقاء حصري عبر سيدتي نت قريباً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي