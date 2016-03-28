فهد الحيان لـ"سيدتي نت": السدحان لم يحدثني عن مشاركته مسلسله الرمضاني

الرياض_وليد عنتر

صرّح الفنان السعودي فهد الحيان لـ"سيدتي نت" أنّ 2016 عام مختلف في الدراما حيث أن الرؤية غير واضحة حتى الآن بالنسبة للتلفزيون السعودي، مبيناً أنه لم يتم تعميد أي مسلسل لرمضان المقبل حتى أن مسلسل عبدالله السدحان تم تعميده من وزارة الإعلام وليس من هيئة الإذاعة والتلفزيون حسب تعبيره، وأضح أنه لا زال لديه عمل مقدم للتلفزيون السعودي وأيضاً مسلسل قدمه إلى قناة دبي ولا يزال ينتظر التعميد، مشدداً على أن أعماله التجارية الخاصة تجعله متأنياً في اختياراته الفنية.

وأكد على أن هذا العام هناك قلة في عدد المسلسلات بصورة رهيبة لا تتناسب وقيمة الفن السعودي ونجومه، معزياً أسباب ذلك لتواجد وسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والواتس آب وغيرها والتي سحبت أغلب المعلنين من سوق الإعلان التلفزيوني في المملكة من وجهة نظره، وتابع: "المعلن يبحث عن الإعلان والجمهور وأيضاً التكلفة المنخفضة لإعلانه، مما أثر بشكل كبير على التلفزيون، بدليل الانخفاض الشديد في عدد المسلسلات السعودية من 15 و16 عمل في مواسم ماضية إلى 4 أعمال هذا العام".

وأضاف الحيان: "كما أن البرامج الحوارية والمسابقات أصبحت تنافس الدراما على الفضائيات في رمضان في السنوات الأخيرة، وأخذت جزء من نصيب المسلسلات على القنوات، حتى أن عدد كبير من الممثلين والمطربين في العالم العربي اتجهوا لتقديم البرامج التلفزيونية، خاصة وأن فيها الأجر المادي الكبير والعدد الأكبر من المعلنين".

وحول مشاركته في بطولة مسلسل "الدروازة" أمام الفنان عبدالله السدحان مثلما شاركه رمضان الماضي بطولة "منا وفينا" على التلفزيون السعودي قال: "تربطني علاقة ممتازة مع الفنان عبدالله السدحان، ونحن أخوة وأكثر، وبيننا اتصالات دائمة، وقد باركت له على العمل الجديد، ولكنه لم يحدثني بخصوص مشاركتي في المسلسل هذا العام، فقط حدثني عن موضوعات إنتاجية مشتركة بحكم الصداقة".

وكانت آخر مشاركات الفنان فهد الحيان الدرامية من خلال المشاركة في بطولة مسلسل "منا وفينا" أمام عبدالله السدحان وباقة من نجوم المملكة على التلفزيون السعودي رمضان الماضي، وغاب عن موسم رمضان 2014، رغم أنه كان حاضراً في القنوات الخليجية منذ سنوات سواء في قناة دبي بمسلسله "غشمشم" لعدة أجزاء و"هشتقة" في روتانا خليجية والتلفزيون السعودي.