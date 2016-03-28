"الهاكر" يستولون على حساب محمد عساف

تعرّض الحساب الرسمي للفنان محمد عساف على موقع "أنستقرام" للقرصنة، وأعلن "الهاكر" عن إمتلاكهم للحساب.

محمد عساف أصدر بياناً عبر حسابه الرسمي على موقع "فايسبوك" أشار فيه إلى قرصنة الحساب، وعدم تحمله مسؤولية كل ما ينشر عبر حسابه المقرصن على "إنستقرام"، إلى أن يتم استعادته.

يشار إلى أن محمد عساف كان قد قام بجولة فنية شملت عددا من الولايات الاميركية، عاد ريعها إلى الأعمال الاجتماعية، على شكل منح دراسيّة لطلاب جامعة القدس، ومرضى غسيل الكلى في غزّة، وطبابة اللاجئين الفلسطنيّين والسوريّين في لبنان، كما أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للسفر إلى بريطانيا لاحياء حفل في 10 أبريل\ نيسان في مركز بابيكان الثقافي.