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صابر الرباعي ولطفي بوشناق ولطيفة ضمن قائمة شخصيات تونسية مهددة بالاغتيال

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الإثنين 28-03-2016 17:04

كشف مصدر أمني موثوق لصحيفة "الفجر" الجزائريّة أن السلطات الجزائرية سلمت للسلطات التونسيّة قائمة بأسماء 50 شخصية تونسية مُهددة بالاغتيال من قبل الجماعات الإرهابية، ومن بينها الفنان لطفي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنانة لطيفة، وهم الثلاثة فقط من الفنانين الذين ضمتها قائمة الخمسين شخصية المهددة بالتصفية الجسدية.
وتضم القائمة وزراء وإعلاميين ورياضيين وزعماء أحزاب.
وأشار المصدر نفسه، أنه تم الكشف عن هذه القائمة من خلال التحريات المكثفة التي تمت إثر إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين.
وأوضح المصدر أن تحريات مصالح الأمن توصلت إلى أن عمليات الاغتيال كانت ستتم باستعمال وسائل مختلفة، كمسدسات كاتمة للصوت، إضافة إلى تفخيخ سيارات المستهدفين بوضع مواد متفجرة.
وكان الإرهابيون يخططون كذلك لاعتماد طريقة التسميم، من خلال مواد سامة وقاتلة بمجرد اللمس، كانوا يعتزمون طلاءها في مقابض أبواب منازل ومركبات المستهدفين.
وبحسب نفس المصدر، فإن الإرهابيين كانوا يخطّطون أيضاً لاستهداف بعض المؤسسات والمرافق التونسية، خاصة مسرح قرطاج.

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سيدتي