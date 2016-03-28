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كريسي تيجان تقيم Baby shower تحت عنوان الوجبات السريعة

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الإثنين 28-03-2016 17:48

احتفلت كريسي تيجان Chrissy Teigen وزوجها جون ليجند John Legend في منزلهما في بيل إير بحفل Baby shower تحت عنوان الوجبات السريعة، حيث تضمّن وجبات من McDonalds دعت اليه عارضة الأزياء الشقيقات Kardashians ووالدتهن كريس جينر Kris Jenner بالإضافة الى أفراد من أسرتي الوالدين العتيدين والأصدقاء، ونشرت كريسي Chrissy صوراً لضيوفها هزلية بعض الشيء على سناب شات وانستقرام.
عُرفت كريسي Chrissy ليس فقط كعارضة ازياء بل كذوّاقة ومؤلفة كتب خاصة بالطبخ، لكنها فاجأت ضيوفها عندما قدّمت في حفلها الفخم وجبات من مطعم McDonald ميزّها الـ McMuffins والـ Hash browns أما قالب الحلوى ذات اللونين الأبيض والزهري فزيّنته صورة صغيرة للوالد Legend John في الأعلى.


ارتدت تيجان Teigen، التي تتوقع قدوم طفلتها في منتصف شهر ابريل/ نيسان المقبل، فستاناً طويلا باللون الأبيض بان جماله في الصور التي التقطتها مع ضيفاتها كلوي Khloe ، وكورتني Kourtney وكيم كارداشيان  Kim Kardashian ، بالإضافة الى لقطات مع والدتها ومن جو الزينة والديكور من الحفل.

Chrissy Teigen حامل بطفلة وتحتفل بعيد ميلاد زوجها في مراكش

 

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