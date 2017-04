Batman v Superman يحطّم الأرقام ويترافق مع تسعة أسئلة غامضة !!!

في الوقت الذي حطّم فيه فيلم Batman V Superman: Dawn of Justice الأرقام على شباك التذاكر في أميركا حيث جمع 170.1 مليون دولار وفي العالم جامعاً 424.1 مليون دولار في أول ثلاثة أيام من بدء عرضه في الصالات، تسعة أسئلة ما زالت تحيّر محبي هذين البطلين بعد مشاهدتهم الفيلم وما زالت دون أجوبة:

1.ما كان المخطط الفعلي لـ Lex Luthor؟

إذا كان هناك نقطة لم نفهما في الفيلم فهي المخطط الفعلي لـ Lex Luthor، ولماذا كان يكره Superman الى هذه الدرجة؟ وإذا كان فعلاً يخشى المخلوقات الفضائية فلماذا صنع الوحش Doomsday الذي كاد يقتله عن طريق الخطأ؟ ولماذا كان يخطط أيضاً للقضاء على Batman؟

2. لماذا أرادت Wonder Woman استرجاع صورتها؟

من الواضح في الفيلم أن Wonder Woman كانت تسعى الى استرجاع صورة لها بالأسود والأبيض تعود الى العام 1918 وتحتوي على سرّ لم يكشف !!! ولكن لماذا لم تشأ أن يعرف أحد بسرّها؟ ألم يكن من الأفضل أن تختفي وألا تخشى تداعيات هذه الصورة القديمة؟ فهل الجواب عن هذا السؤال سيأتينا من خلال الفيلم الخاص بها الذي سيتم إطلاقه العام المقبل؟

3. لماذا منزل Bruce Wayne مدمّر ومحروق؟

غريب أمر Bruce Wayne فهو يملك الكثير من المال لإعادة بناء منزله ولكن لماذا لم يقم بذلك ولماذا هذا الظلام الذي يلفّ هذا المنزل وماضيه؟

4. كيف عرف Lex Luthor هوية Superman؟

إذا كان الجمهور يعرف بأن Clark Kent هو Superman، ففي عالم شركة DC Comics الخيالي لا أحد يعرف هذه المعلومة. فكيف تمكّن Lex Luthor خلال لقاء جمع Bruce Wayne و Clarck Kent من التلميح بكلامه الموجه الى هذا الأخير بأنه Superman!!!

5. من أين أتى الزيّ الخارق لـ Batman؟

في المعركة التي جمعت Superman و Batman بدا هذا الأخير في زيّ لم يره أحد في السابق ومتطوّر بطريقة مخيفة جداً مع إمكانيات تفوق الخيال. ولكن في المشهد التالي، اختفى هذا الزيّ كالسحر عندما هرع لإنقاذ Martha Kent وكأنه كان لديه الوقت للمرور الى مقرّه وتغيير ملابسه !!!!

6. من هو المقصود عندما قال Batman: "ما هو عدد الرجال الطيّبين الباقين؟ من منهم بقوا كذلك؟"

بهذا الكلام الصادر عن Batman والذي لمّح من خلاله عن رجال في ماضيه كانوا جيّدين وتحوّلوا الى أشرار، هل كان يقصد بذلك معاونه Robin والذي قيل بأن شخصية الـ Joker التي سنراها في فيلم Suicide Squad قريباً والتي يؤديها الممثل Jared Leto كانت فيما مضى Robin مساعده السابق؟ أو هل كان يلمّح الى حليفه في أفلام التسعينيات Azrael الذي تحوّل لشرير في فيلم The Justice League Part One المنتظر العام المقبل؟ طبعاً الأيام ستكشف سر كلام Batman.

7. ما هو الخطر الذي ينتظره Batman؟

في نهاية الفيلم قال Batman لـ Wonder Woman بأنه سيجمع الـ metahumans وهم رجال خارقون لمحاربة خطر غير محدد. فهل ما قصده Batman هو الشرير Darkseid خاصة بعد مشهد رأينا فيه علامة omega !!! وهل هو الخطر الذي ذكره Lex Luthor في نهاية الفيلم؟ وإذا كان هذا هو الخطر فلماذا لم يطلب Batman من Superman التعاون معه بدلاً من مواجهته؟

8. ما هو المقصود من رؤية Batman؟

ما هو المقصود من الحلم الذي راود Batman، حيث رأينا جنوداً على شكل وحوش طائرة؟ فهل هذا كابوس؟ أو عالم ثاني؟ أو رؤية الى مستقبل قريب؟ صحيح أن DC Comics نشرت في السابق مجموعة قصص عنوانها Earth One وهو عالم يسيطر فيه Darkseid على كوكب الأرض حيث تعرّض كل من Batman و Superman و Wonder Woman لأضرار كبيرة؟ ولكن هل ظهور شخصية The Flash هي مقدمة لما سنشاهده في سلسلة أفلام The Justice League المنتظرة؟

9. منذ متى هذا القرب بين مدينتي Metropolis و Gotham؟

هذا التفصيل غريب جداً ولا تفسير منطقي له.