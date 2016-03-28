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أسعد ومروة في "سناب شاف" رمضان المقبل

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الإثنين 28-03-2016 17:24

انطلقت مؤخراً في المنطقة الشرقية أعمال تصوير المسلسل السعودي "سناب شاف"، من بطولة أسعد الزهراني ومروة محمد وعدد من الفنانين السعوديين وإخراج عبدالخالق الغانم.

ويأتي المسلسل في إطار الأعمال ذات البطولة الجماعية التي ظهرت بقوة العام الماضي في الدراما المحلية، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على شاشة روتانا خليجية.

ومسلسل "سناب شاف" كوميدي، يتكون من 30 حلقة منفصلة، ويناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي.

والعمل من تأليف سمير الناصر وعبدالله بالعيس وعبدالعزيز السماعيل، وإخراج عبدالخالق الغانم، وبطولة: أسعد الزهراني ومروة محمد وبشير الغنيم وخالد سامي وأفنان فؤاد وإبراهيم الحساوي وسمير الناصر وسعاد علي وجعفر الغريب وشفيقة يوسف وأغادير السعيد.

وتشارك الفنانة مروة محمد في بطولة مسلسل "الدروازة" أمام الفنان عبدالله السدحان ومجموعة من النجوم، إضافة إلى مسلسله مع الزهراني والغانم.

وبجانب بطولة "سناب شاف" في رمضان على روتانا خليجية يشارك الفنان أسعد الزهراني في بعض حلقات "سيلفي 2" أمام الفنان ناصر القصبي على mbc، فأسعد غير مرتبط بأي عقد احتكاري مع أي جهة إنتاجية قناة أو شركة إنتاج.

فيما تراهن "روتانا خليجية" وللعام الثاني على التوالي على الفنان أسعد الزهراني لتقديم عمل كوميدي رمضاني على شاشتها، بعد أن قدم رمضان الفائت "سوبر محصل" مع طارق الحربي.

 

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