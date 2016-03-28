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مسؤول روسى: قائمة أسماء المجموعات الإرهابية بسوريا ستكون جاهزة قريبا

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مسؤول روسى: قائمة أسماء المجموعات الإرهابية بسوريا ستكون جاهزة قريبا مسؤول روسى: قائمة أسماء المجموعات الإرهابية بسوريا ستكون جاهزة قريبا

>أعلن نائب وزير الخارجية الروسى لشؤون مكافحة الإرهاب، أليج سيرومولوتوف، اليوم الاثنين، أن قائمة أسماء المجموعات الإرهابية فى سوريا ستكون جاهزة فى القريب العاجل.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن سيرومولوتوف قوله إنه " يمكن اعتبار القائمة جاهزة، فقط ندقق فى مسألة تحديد عناصر تنظيم داعش وجبهة النصرة"، لافتا إلى أن العمل على وضع قائمة بتصنيف المجموعات الإرهابية كان معقدا، نظرا لأن التنظيمات الإرهابية تغير لونها بشكل دائم تحت عباءة المجموعات المعارضة.

وفى سياق آخر، أكد سيرومولوتوف أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برنانا، إلى موسكو لم تكن لها علاقة بسحب روسيا الجزء الأساسى من قواتها فى سوريا، قائلا إن برنانا التقى زملاءه الروس وبحثوا الثقة بين البلدين.
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