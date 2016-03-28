محافظ بنى سويف يوجه بإعادة تشغيل مستشفى "قروى الميمون"

تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف وحدة طب الأسرة بقرية الميمون (مستشفى التكامل الصحي سابقا) للبحث عن احتياجات المستشفى من أجهزة وكوادر طبية لاعادة تشغيلها كمستشفى قروى لتقديم الخدمة الصحية فى عدد من التخصصات لأهالى القرية والمناطق المجاورة لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة.

واستمع المحافظ خلال جولته لبعض مطالب أهالى القرية المتعلقة بالخدمات والمرافق حيث أكد أن المحافظة بصدد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات مما يسهم فى تحسين مستوى هذه الخدمات.

كما تفقد حبيب أعمال تطوير محطتى مياه الشرب بالميمون وكوم أدريجة حيث يجرى رفع كفاءة مرشحات محطة الميمون، علاوة على رفع طاقة محطة كوم أدريجة من 60 لتر/ثانية ، إلى 260 لتر/ثانية على 3 مراحل، المرحلة الأولى منها أوشكت على الانتهاء وهي رفع طاقة المحطة إلى 80 لتر/ثانية، حيث وجًه المحافظ بمواصلة العمل للانتهاء من أعمال التطوير بالمحطتين فى أسرع وقت ممكن لدخولهما الخدمة، نظرا لأن المحطتين تخدمان عددا من القرى بالإضافة إلى أن محطة كوم إدريجة تخدم أيضا بعض المناطق بمدينة الواسطى.

رافق المحافظ خلال الزيارة النائب بدوى النويشى، اللواء حسام رفعت السكرتير العام، والدكتور جمال الجوهري وكيل وزارة الصحة والعميد أحمد عيطة رئيس المدينة.

محافظ بني سويف يتفقد مصنع تدوير القمامة ومستشفى الواسطى المركزى