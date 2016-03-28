"الشباب" تستضيف منسقى مكتب الإعاقة بالمحافظات للمشاركة فى التواصل بالإشارة

تستضيف الإدارة المركزية لشئون وزير الشباب من خلال مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة، عددا من منسقى مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بمديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة فى فعاليات الدورة التدريبية الأولية للغة الإشارة تحت شعار "التواصل عن طريق الاشارة"، والمنفذة خلال الفترة من 28 -31 مارس الجارى بمركز شباب الجزيرة.

أوضح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خلال تصريحات له أثناء زيارة لكفر الشيخ، أن الدورة التدريبية تأتى ضمن خطة وأهداف مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بالوزارة لتنمية مهارات منسقى مكاتب ذوى الإعاقة بالمحافظات، مبيناً أن الدورة ستسهم فى تعريف المنسقين بلغة الإشارة ووظائفها والتى تخدم الفرد والمجتمع.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الدورة ستساعد على تيسير التواصل بين المنسقين وذوى الإعاقة من الصم، علاوة على تفهم حاجات الأصم المختلفة، موضحاً أن الدورة ستساعد أيضاً على انخراط ذوى الإعاقة السمعية فى المجتمع وإخراجه من حالة العزلة والخوف وتجعله متفتح على المجتمع والمحيطين به.

أشار "عبد العزيز" إلى أن الدورة التدريبية ستشمل محاضرات عن الإعاقة السمعية وتصنيفها، وسيكولوجية المعاق سمعياً وكيفية تعامل الأهل والمجتمع معه، والإشارة الوصفية فى الحياة العملية، موضحاً أنه سيتم تنظيم جلسات لتدريب منسقى مكتب الإعاقة وقصار القامة بالمحافظات على لغة الإشارة مع بعضهم.

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