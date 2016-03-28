اشتباكات عنيفة بين النصرة وداعش فى جبال شمال شرق لبنان

>وقعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين اليوم فى جرود بلدتى عرسال ورأس بعلبك فى البقاع الشمالى بشمال شرق لبنان (الجرود هى المناطق الجبلية شبه الجرداء النائية).

وأفادت المعلومات الواردة من المنطقة بأن الاشتباكات تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وأسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من مسلحى الطرفين.

ووفقا لهذه المعلومات فقد شن تنظيم "داعش" منذ ساعات الصباح هجوما على مواقع ومراكز "النصرة" فى جرود عرسال ورأس بعلبك وقتل وجرح عددا من مسلحى "النصرة" وقام بتصفية ميدانية لبعض المسلحين بينهم مسؤولون ميدانيون.

وفى المقابل قامت مجموعات كبيرة من جبهة النصرة بقيادة أبو مالك التلى امير الجبهة فى منطقة القلمون بشن هجوم مضاد، بعد استقدام تعزيزات لاستعادة مواقع خسرتها الجبهة بين الزمرانى والعجرم وقرنة الحشيشات والملاهى ووادى شبيب فى جرود بلدة عرسال.

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