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إيفانكا ترامب تستقبل طفلها الثالث

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الإثنين 28-03-2016 15:12

وضعت إبنة المليونير الأمريكي دونالد Donald Trump ، إيفانكا Ivanka أمس طفلها الجديد وأصبحت أماً للمرة الثالثة.
أعلنت الأم عن ولادة طفلها الصبي تيودور جيمس Theodore James مع زوجها جاريد كوشنر Jared Kushner على مواقع التواصل الإجتماعي ونشرت صورة لها في المستشفى وهي تحمل مولودها الذي انضمّ الى شقيقته آرابيلا روز Arabella Rose ، 4 أعوام، وشقيقه جوزفJoseph ، عامان، حيث علقت عليها:
"جاريد Jared  وأنا نعلن ببالغ السعادة عن وصول تيودور جيمس كوشنر Theodore James Kushner ".
تزوجت Ivanka سيدة الأعمال ومصمّمة الأزياء و نائب رئيس التطوير العقاري والشراء في منظمة ترامب Trump من جاريد Jared قبل 7 سنوات وهي الثانية من ثلاثة أبناء لدونالد ترامب Donald Trump ، المرشح عن الحزب الجمهوري في خوضه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، من زوجته السابقة  IvanaTrump إيفانا ترامب.

 

دونالد ترامب وكاتلين جينر وكانيي ويست الأكثر تأثيراً على مواقع التواصل

 

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