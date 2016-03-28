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نيابة العمرانية تحجز مهندس لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للخارج

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نيابة العمرانية تحجز مهندس لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للخارج نيابة العمرانية تحجز مهندس لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للخارج
أمر المستشار محمد أبو زينة رئيس نيابة العمرانية بحجز مهندس لحين ورود تحريات المباحث، وذلك بعد اتهامه بالاحتيال على مواطنين عبر الإنترنت، بواسطة إعلانه عن توفير وظائف لهم بالبنوك والشركات الكبرى، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

البداية كانت بورود معلومات للعميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد بتورط مهندس بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، بموجب مستندات رسمية مزورة، وإيهام ضحاياه بمقدرته على تعيينهم بوظائف بالبنوك وبعض الشركات الكبرى، وأنه استقطب ضحاياه عن طريق شبكة الإنترنت، مدعيا توفير وظائف بإحدى البنوك وبعض الشركات الكبرى على خلاف الحقيقة واستيلائه منهم على مبالغ مالية كبيرة.


>القبض على مهندسين لاتهامهما بالنصب على راغبى السفر للخارج بالجيزة

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مصر 365

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