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موظف يحرر محضرين ضد مخبر بالشرقية يتهمه باستغلال النفوذ والبلطجة

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موظف يحرر محضرين ضد مخبر بالشرقية يتهمه باستغلال النفوذ والبلطجة موظف يحرر محضرين ضد مخبر بالشرقية يتهمه باستغلال النفوذ والبلطجة
حرر أحمد محمد عبد الله، 37 عاما، موظف بشركة بترول، مقيم بقرية منشية أبوعامر، مركز الحسينية بالشرقية، اليوم الاثنين، المحضر رقم 1320 لسنة 2016، والمحضر رقم 26991 لسنة 2016، ضد "ع. إ.ع" مخبر سرى، بمركز شرطة الحسينية، يتهمه فيه باستغلال نفوذه، وجهة عمله، وممارسة أعمال البلطجة، على أسرته، لكونهما جيران بذات القرية.

وقال مقدم المحضرين، إنه استغاث بأجهزة الشرطة، بمركز شرطة الحسينية، أكثر من مرة، لمنع المخبر من استغلال جهة عمله فى إذائه، وأبنائه لكن دون جدوى.

من جانبه، أفاد مصدر أمنى بمركز شرطة الحسينية، بأن الشاكى والمخبر السرى، جيران فى ذات القرية، والقضية سببها خلافات الجيرة، مضيفًا أنه حرر محضرين ضد المخبر، وتم عرضه على النيابة العامة بالحسينية، وقررت إخلاء سبيله، وأنه لا صحة لممارسة المخبر أعمال البلطجة أو التعدى على الموظف بدون سبب.


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