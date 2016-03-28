مصرع عاملين فى حادث تصادم على طريق دكرنس ـ المنصورة

لقى عاملان مصرعهما دهساً تحت عجلات سيارة نقل على طريق دكرنس المنصورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث على طريق دكرنس المنصورة، ومصرع "شحاتة حسن محمد أبو العنين" 54 سنة عامل مقيم بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، و"عبده جمعة عبد الحى" 40 سنة عامل.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وضباط المباحث، وتبين أن الحادث ناتج بسبب المرور الخاطئ للمتوفيين أثناء استقلالهما دراجة بخارية فسقطوا تحت عجلات المقطورة، تم نقل المتوفين إلى مستشفى دكرنس العام، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بدفن الجثتين.

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