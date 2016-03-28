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ضبط مسجل خطر متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية

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ضبط مسجل خطر متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية ضبط مسجل خطر متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والمخدرات بالقليوبية
تمكنت قوات أمن القليوبية، من ضبط مسجل خطر يقوم بالاتجار فى الأسلحة النارية والمخدرات، وبحوزته ربع كيلو هيروين وسلاح نارى بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة، ودلت تحريات المباحث على ورود معلومات للنقيب إسماعيل خطاب مفادها قيام المدعو" محمود ع.س" وشهرته "الحوت" 51 سنة عاطل ومقيم عرب السباعات - جزيرة بلى – دائرة المركز السابق اتهامه فى عدد 12 قضية مخدرات – سلاح آخرهم القضية رقم 1172 جنايات مشتول السوق لسنة 2006 – مخدرات مسجل شقى خطر تحت رقم 2301 فئة ( ب ) "مخدرات بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، متخذاً من مسكنه سبيلاً إلى ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وبمداهمة مسكن المأذون بتفتيشه أمكن ضبطه وبالتفتيش تم ضبط الآتى سلاح نارى بندقية خرطوش تركى تحمل رقم 3150 -14، 2 سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و9 طلقات خرطوش وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالى 400 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.


>ضبط 29 عاطلا بحوزتهم 10 قطع سلاح نارى وحشيش بالقليوبية

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