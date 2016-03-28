دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الفنان هشام عبد الله وبلاغ يتهمه بالخيانة

تقدم سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة برئاسة المستشار تامر الفرجانى ضد الفنان هشام عبد الله يتهمه بالخيانة، كما تقدم المحامى بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب فيها إسقاط الجنسية المصرية.

وقال صبرى فى بلاغه ودعواه:ـ انضم حديثاً إلي كتيبة الخونة والعملاء وتجار الوطن المبلغ ضده المدعو هشام عبد الله، ليظهر على شاشة قناة الوطن الإخوانية المملوكة للهارب المدعو أيمن نور، ليسب الدولة المصرية قيادة وشعباً، حيث ظهر منذ ساعات ماضية قليلة عبر البرنامج الذى يقدمه، وتطاول على النظام المصرى وعلى الشعب المصرى، موجهاً أقذر عبارات السباب والألفاظ الخارجة، إرضاءً لملاك هذه القناة، ولتنفيذ أجندة العمالة والخيانة الإخوانية التى يديرها من خلال هذه القناة، الهارب المدعو أيمن نور، حتى يتقاضى الدولارات، ليبيع مصر الغالية بأبخس الأسعار، مرتكباً فى حق وطنه العديد من الجرائم وعلى رأسها جريمة الخيانة العظمى.

وتمسك صبرى بالتحقيق فى بلاغه هذا بعد الاطلاع على الاسطوانة المدمجة المرفقة به، وبعد استصدار أمر بإدراج المدعو هشام عبد الله على قوائم ترقب الوصول، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة العاجلة عن الجرائم التى ارتكبها، ومازال يرتكبها عبر شاشة قناة الوطن الإخوانية الإرهابية.

- وضع الفنان هشام عبد الله وزوجته على قوائم الترقب والوصول

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