تحليل في الجول - مدرب كانو بيلارز: صلاح كان أفضل الرائعين في مصر.. لكن نيجيريا ستفوز في هذه الحالة

"لو لعبت نيجيريا بنفس الطريقة في الإسكندرية ستفوز هذه المرة" .. هذا ما يؤمن به محمد باباجنارو المدير الفني لفريق كانو بيلارز قبل صدام الفراعنة بالنسور غدا الثلاثاء.

مصر تعادلت مع نيجيريا 1-1 في مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ويمتلك الفراعنة فرصة حسم التأهل بشكل كبير من الإسكندرية يوم الثلاثاء.

ويسأل FilGoal.com مدربي الأندية النيجيرية عن رؤيتهم لمباراة الثلاثاء، بعدما سأل نجوم الكرة المصرية عن رأيهم في أداء الفراعنة في المباراة الأولى، وما يحتاجه الفريق قبل مواجهة برج العرب.

والآن مع محمد باباجنارو المدير الفني لفريق كانو بيلارز الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري النيجيري.

وقال باباجنارو لـFilGoal.com: "المواجهة لم تنته، منتخب نيجيريا سيذهب إلى الإسكندرية من أجل القتال. ونستطيع أن نعود بسهولة بالثلاث نقاط".

وأوضح "لو شاهدتم مباراة كادونا ستجدوا أن نيجيريا سيطرت عليها تماما، وبالنسبة لي منتخب نيجيريا أقوى من مصر".

وأكمل "وأثق في أن منتخب نيجيريا قادر على تقديم نفس الأداء في الإسكندرية".

ولكن ما هي أبرز نقاط القوة والضعف في منتخب مصر في رأي مدرب كانو بيلارز؟

أجاب "مصر تمتلك لاعبين رائعين، ولكن أبرزهم بالنسبة لي كان محمد صلاح الذي قدم أداء جيدا جدا ونجح في استغلال غفلة دفاعنا ليسجل هدف التعادل".

واستدرك "الحقيقية مصر تمتلك لاعبين رائعين طالما نجحوا في الخروج متعادلين من هذه المباراة".

إذا، لو كان محمد باباجنارو في موقع سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا. كيف ستكون خطته؟

مدرب كانو بيلارز أجاب "من المهم أن يركز سياسيا على فريقه عن التركيز على منتخب مصر ونقاط القوة والضعف فيه فقط".

وواصل مضيفا "حتى لو كانت مصر تواجه بعض المشاكل في الدفاع، فمنتخبكم يعوض ذلك بلاعبين رائعين في مراكز أخرى. ستكون مباراة صعبة جدا".

وتابع "لست قريبا من سياسيا، ولكنه لم يمتلك الوقت الكافي ليغير الفريق وبالتالي الأفضل بالنسبة له حاليا هو الاستمرارية وتجهيز الفريق بشكل جيد لمباراة الثلاثاء".

وأتم "منتخب نيجيريا يمتلك لاعبين موهوبين ولديهم الطموح الكافي للفوز غدا".