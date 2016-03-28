لعبة في الجول – أحمد حسن يختار أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر

إذا طلبنا من أحمد حسن عميد لاعبي العالم اختيار أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية، فمن سينتخب القائد المظفر بأربعة كؤوس أمم إفريقيا.

عشرات الأسماء مطروحة، ولكن على نجوم الكرة المصرية اختيار 5 أسماء كأفضل من لمسوا الكرة في مصر.

لعبة FilGoal.com تقدم سلسلة أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظر لاعبي الفراعنة. وتلك الحلقة مع الصقر.

يبدأ أحمد حسن اختياراته مفصحا "ليس هؤلاء فقط، لاعبون عظماء آخرون كان يستحقون الانضمام لقائمة الأفضل في تاريخ الكرة المصرية".

وتابع "لو تحدثنا عن أعظم اللاعبين المحترفين فبالتأكيد هاني رمزي كان يستحق التواجد، أو عن اللاعبين أصحاب المهارات الخرافية مثل حازم إمام، وهناك من مثل منتخب مصر لفترات طويلة".

وأضاف مازحا "لكن منكم لله أنتم من أجبرتوني على اختيار 5 لاعبين فقط".

والآن، فلنتعرف على اختيارات الصقر:

1- محمود الخطيب

2- حسن شحاتة

3- حسام حسن

4- محمد أبو تريكة

5- عصام الحضري

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حازم إمام

أيمن يونس

خالد الغندور

أحمد بلال

ميدو

محمد حمص

طارق السعيد

مجدي عبد الغني

أحمد عيد عبد الملك

محمد عمارة

إسماعيل يوسف

محمد صبري

شادي محمد