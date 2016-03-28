تعرف على موعد مباراتي إنبي ومصر للمقاصة القاريتين

تم تحديد موعد مواجهتي إنبي ومصر للمقاصة في دور الـ16 من مسابقة الكونفدرالية التي سيلعب فيها الأول مع مونانا الجابوني فيما سيصطدم الفريق الفيومي بشباب قسنطينة الجزائري.

وسيلعب المقاصة يوم 9 إبريل المقبل في تمام الـ7 مساء بتوقيت القاهرة في أرض قسنطينة، فيما يحل إنبي ضيفا اليوم التالي على مونانا في تمام الـ4.30.

وسيتقام مباراتا الإياب في نفس الموعد، فسيستضيف إنبي الفريق الجابوني في ملعب بتروسبورت يوم 20 إبريل في تمام السادسة.

وسيلعب في نفس التوقيت مصر للمقاصة أمام قسنطينة في استاد الفيوم.

وإذا تأهل الفريقان المصريان إلى الدور التالي فإنهما سينتظران قرعة دور الـ16 الثاني الذي يجمع 8 فرق من الكونفدرالية و8 أخرى انتقلت من دوري أبطال إفريقيا.