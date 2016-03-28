تحليل في الجول – حازم إمام يشرح تشكيل وسط مصر المعتمد على طلبة.. ودور طارق حامد وكوكا

"المباراة صارت أكثر صعوبة بعد انسحاب تشاد من المجموعة.. بالتأكيد سنسعى للفوز" هكذا بدأ أسطورة الزمالك حازم إمام تحليله لمباراة المنتخب المرتقبة غدا الثلاثاء أمام نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

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وقال حازم إمام لـFilGoal.com: "كوبر أمام خيار صعب، هل يفتح الملعب أم يلعب بخطة متوازنة، المدرب يعلم أن الخصم متمكن من أداء الهجمات المرتدة بشكل خطير".

وأضاف "هذا القرار من كوبر سيضع التشكيل، لو فضل فتح الملعب واللعب بجبهتين أفضل وجود صبري رحيل على حساب حمادة طلبة كظهير أيسر، مع بقاء أحمد الشناوي وأحمد حجازي ورامي ربيعة وعمر جابر في مراكزهم".

ولكنه عاد وأكد "وجود رحيل على الجانب الأيسر يعني ضرورة وجود ثلاثي في وسط الملعب، إبراهيم صلاح وطارق حامد ومحمد النني".

وأردف "ولكن في حال اختار كوبر أن يبدأ بحمادة طلبة، يمكن الاكتفاء بوجود محمد النني وطارق حامد".

وشرح حازم إمام اختياره "في الشوط الثاني من مباراة كادونا لم نستطع قطع الكثير من الكرات مما أثر علينا كثيرا وتسبب في الضغط علينا، طارق حامد متمكن كثيرا في افتكاك الكرة".

وأكمل "لو لعبنا بثنائي في وسط الملعب، يستمر عبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد صلاح خلف المهاجم الوحيد".

ولكن من يكون المهاجم الوحيد؟ يرى حازم إمام أن أحمد حسن "كوكا" يجب أن يلعب مباراة نيجيريا.

وقال: "لا فروق كبيرة بين كوكا ومروان محسن، مباراة كادونا كانت الأولى لكوكا خارج مصر في أجواء حارة وأرضية ملعب صعبة، أما مروان محسن فقدم أداءا جيدا منذ مشاركته".

وأتم "الاختبار لكوكا في القاهرة، من الممكن أن تكون تلك بدايته الحقيقية مع المنتخب".

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