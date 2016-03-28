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خبر في الجول - كيف يستعد منتخب مصر قبل 24 ساعة من مواجهة نيجيريا

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خبر في الجول - كيف يستعد منتخب مصر قبل 24 ساعة من مواجهة نيجيريا خبر في الجول - كيف يستعد منتخب مصر قبل 24 ساعة من مواجهة نيجيريا

بدأ منتخب مصر يومه الأخير قبل مواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء على استاد برج العرب مبكرا.

ويستضيف الفراعنة منتخب نيجيريا غدا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وحرص هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الإفريقي والدولي والمشرف على منتخب مصر على الاجتماع باللاعبين مبكرا في بداية اليوم.

وتحدث أبو ريدة عن صعوبة مباراة الثلاثاء، وضرورة تحقيق الفوز حتى ينهي الفراعنة مهمتهم في التصفيات مبكرا خاصة بعد انسحاب تشاد.

ثم اجتمع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بلاعبيه عقب تناول وجبة الغذاء.

وألقى كوبر محاضرة على لاعبيه، لشرح الأخطاء التي وقع بها الفريق في مباراة كادونا وكيفية التعامل مع نقاط القوة والضعف في منتخب نيجيريا.

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