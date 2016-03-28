كرة يد - الزمالك يشارك في كأس الكؤوس الإفريقية بعد اعتذار الأهلي

وافق الزمالك على المشاركة في مسابقة كأس الكؤوس الإفريقية التي ستقام شهر مايو المقبل في مدينة العيون بالمغرب.

وتقام البطولة بعد يوم واحد من مباراة السوبر الإفريقية والتي سيواجه فيها الزمالك بطل دوري أبطال إفريقيا نظيره الترجي التونسي بطل كأس الكؤوس.

واعتذر الأهلي عن المشاركة في المسابقة، وسيلعب الزمالك بدلا منه إلى جانب نادي هليوبوليس بطل كأس مصر العام الماضي.

وخسر الأهلي نهائي العام الماضي أمام هليوبوليس مما استعدى مشاركتهما في كأس الكؤوس.

ويحق للزمالك أيضا المشاركة في دوري أبطال إفريقيا أكتوبر المقبل في حالة تتويجه بالدوري المصري العام الحالي والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج به.

وكان الزمالك قد توج بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي رغم مشاركته بدعوة وليس باعتباره بطل الدوري المحلي.