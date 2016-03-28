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تأجيل محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ30 مارس لمرافعة الدفاع

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تأجيل محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ30 مارس لمرافعة الدفاع تأجيل محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين لـ30 مارس لمرافعة الدفاع
اجلت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 30 مارس، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


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