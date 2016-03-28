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الكويت تنهي إقامة 60 لبنانيًا منتمين إلى «حزب الله»

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الكويت تنهي إقامة 60 لبنانيًا منتمين إلى «حزب الله» الكويت تنهي إقامة 60 لبنانيًا منتمين إلى «حزب الله»

ارشيفية

ذكرت صحيفة كويتية، اليوم الاثنين، أن السلطات ألغت إقامات 60 لبنانيا بسبب ارتباطهم بحزب الله، الذي صنفته دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الحالي منظمة إرهابية.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني لم يفصح عن اسمه “أن هناك أكثر من 60 لبنانيًا جرى تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18، وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت، إلى إقامة مؤقتة بين شهر وشهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية”.

وأضاف المصدر أن “جهاز أمن الدولة أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل مديرا عاما، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة”.

وكانت “القبس” ذكرت في الـ 21 من مارس الحالي أن السلطات قررت إبعاد 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين بعد أن ثبت انتماؤهم إلى حزب الله الذي تدعمه إيران، ويقاتل منذ سنوات كميليشيات عسكرية إلى جانب القوات السورية في الحرب الأهلية .

وكانت البحرين أعلنت في 14 مارس الحالي إبعاد عدد من اللبنانيين لارتباطهم بحزب الله، في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه كل من يثبت دعمه للحزب، بما في ذلك الترحيل.

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أونا

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