تأجيل بطلان انتخابات نادي مجلس الدولة لـ 8 مايو

‏قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الإثنين، تأجيل نظر الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات نادي مجلس الدولة، لجلسة الـ 8 من مايو المقبل، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت قد أجريت الانتخابات السالفة في الـ 17 من أبريل الماضي، ما أسفر عن فوز المستشار محمد العواني، برئاسة النادي.

و كان المحامي أسامة عبد المنعم، قد أقام الدعوى، وكيلًا عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، أوضح فيه أن “غنيم”، تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الإدارة، على مقعد نائب رئيس المجلس، وترشح على نفس المقعد 9 مستشارين.

وأردف أن تنازل أحدهم في الميعاد المحدد للتنازل، ليتبقى 8 أعضاء، وفي يوم الانتخاب، وعند إعطائه صوته باللجنة، فوجئ أن اسمه مدون خطأ بكشوف المرشحين، وبالمخالفة لاسمه الوارد بالبطاقة الشخصية، وكارنيه نادي قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبس لدى الكثيرين من القضاة، وترتب على ذلك عدم صحة الانتخابات في درجة نائب الرئيس، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى، بحسب الدعوى.