ريانا تتعاون مع مصمم الأحذية الشهير مانولو بلانيك

تعاونت المغنية الشهيرة ريانا Rihanna مع مصمم الأحذية الأشهر في العالم مانولو بلانيك Manolo Blahnik لتقدم مجموعةRihanna x Manolo Blahnik الخاصة، والمكوّنة من 6 تصاميم جريئة تحاكي جرأة النجمة وستايلها الفريد.

اعتمدت ريانا الدنيم ليزيّن جميع التصاميم في هذه المجموعة مع تطريزات متنوعة مستوحاة من الوشم الظاهر على يدها، وقد تنوّعت الأحذية المعروضة في هذه المجموعة بين الصنادل المفتوحة وأحذية البوت الطويلة التي تصل إلى أعلى الفخذ.

ما رأيك بهذا التعاون؟ وهل نجحت ريانا في تصميم أحذية أنيقة برأيك؟