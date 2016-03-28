أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة أوراق عاطل للمفتى لقتله والدته وجدته بعد رفضهما إعطاءه نقودا بالمنصورة

Google+ Print
إحالة أوراق عاطل للمفتى لقتله والدته وجدته بعد رفضهما إعطاءه نقودا بالمنصورة إحالة أوراق عاطل للمفتى لقتله والدته وجدته بعد رفضهما إعطاءه نقودا بالمنصورة
قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق "صبرى جمال الديدامونى" عاطل إلى مفتى الجمهورية، بعد قتله والدته وجدته لرفضهما إعطاءه نقودا.

ترجع أحداث القضية بعد ورد بلاغ من أهالى قرية جديدة الهالة، التابعة لمركز المنصورة، بمصرع عجوز وابنتها داخل مسكنهما بالقرية، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى القرية، وبالفحص تبين وفاة كل من "تحية إبراهيم طلبة" 47 سنة ربة منزل، و"وصفة الباز إبراهيم" 70 سنة والدة المجنى عليها الأولى، نتيجة إصابتهما بطعنات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، وعثر عليهما غارقتين فى دمائهما.

وكشفت التحريات الأولية تورط نجل المجنى عليها الأولى فى الحادث، والذى لاذ بالفرار بعد مشاهدة أهالى القرية له، وسماعهم مشاجرة بينه وبين والدته وجدته قبل الحادث بدقائق.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى الدولى بالمنصورة لتوقيع الكشف الطبى عليهما، وبيان أسباب الوفاة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تورط نجل المجنى عليها "صبرى.ا" 21 سنة (عاطل) فى الحادث، وعلى الفور تم إعداد كمين والقبض عليه.

واعترف المتهم بقتل أمه وجدته، بعد أن طلب منهما نقودا لكنهما رفضتا لكونه غير منضبط ومستهتر، فنشبت بينهم مشادة قام على إثرها باستخدام آلة حادة (ساطور)، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة أمامه وتركهما غارقتين فى دمائهما وفر هاربا.


>- ضبط عاطل أثناء ذبحه حمار وسلخه فى الدقهلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365