إحالة أوراق عاطل للمفتى لقتله والدته وجدته بعد رفضهما إعطاءه نقودا بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق "صبرى جمال الديدامونى" عاطل إلى مفتى الجمهورية، بعد قتله والدته وجدته لرفضهما إعطاءه نقودا.

ترجع أحداث القضية بعد ورد بلاغ من أهالى قرية جديدة الهالة، التابعة لمركز المنصورة، بمصرع عجوز وابنتها داخل مسكنهما بالقرية، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى القرية، وبالفحص تبين وفاة كل من "تحية إبراهيم طلبة" 47 سنة ربة منزل، و"وصفة الباز إبراهيم" 70 سنة والدة المجنى عليها الأولى، نتيجة إصابتهما بطعنات متفرقة بمختلف أنحاء الجسد، وعثر عليهما غارقتين فى دمائهما.

وكشفت التحريات الأولية تورط نجل المجنى عليها الأولى فى الحادث، والذى لاذ بالفرار بعد مشاهدة أهالى القرية له، وسماعهم مشاجرة بينه وبين والدته وجدته قبل الحادث بدقائق.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى الدولى بالمنصورة لتوقيع الكشف الطبى عليهما، وبيان أسباب الوفاة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى تورط نجل المجنى عليها "صبرى.ا" 21 سنة (عاطل) فى الحادث، وعلى الفور تم إعداد كمين والقبض عليه.

واعترف المتهم بقتل أمه وجدته، بعد أن طلب منهما نقودا لكنهما رفضتا لكونه غير منضبط ومستهتر، فنشبت بينهم مشادة قام على إثرها باستخدام آلة حادة (ساطور)، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة أمامه وتركهما غارقتين فى دمائهما وفر هاربا.

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