تحقيقات قتل سيدة لزوجها بأطفيح: المتهمة استدرجته للصحراء وعشيقها طعنه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل وعامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل زوج الأولى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول قتل ربة منزل لزوجها بمساعدة عشيقها فى إحدى قرى مركز أطفيح، وأمرت النيابة بدفن وتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت التقرير الطبى للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

و كشفت التحقيقات، أن المتهمة كانت تربطها علاقة عاطفية بأحد الأشخاص قبل زواجها بعدة سنوات، وأن أهلها أرغموها على الزواج من المجنى عليه، ضد رغبتها، وأنها امتثلت لرغبات أسرتها فى نهاية الأمر بعد الضغوط التى تعرضت لها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة اعتادت أن تقابل عشيقها أثناء فترة زواجها، وفى إحدى الأيام قررا معاً أن يتخلصوا من الزوج حتى يتزوجا، وبناءً على ذلك استدرجت الزوجة زوجها إلى منطقة صحراوية بأطفيح، وهناك كان فى انتظارها عشيقها، الذى انهال ضرباً وطعناً على الزوج وفرا هاربين، تاركين الزوج غارقاً فى دمائه.

وأضافت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً بالعثور على جثة رجل ملقى على جانبى إحدى الطرق الصحراوية بأطفيح، وانتقل على الفور فريق من رجال المباحث وفريق من النيابة العامة، وبمناظرة الجثة تبين أنها لرجل فى الثلاثينات من عمره، مصاب بعدة طعنات نافذة فى مناطق متفرقة بالجسد، مع وجود آثار مقاومة.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة زوجة المجنى عليه، التى كانت على علاقة عاطفية مع عامل بأطفيح وأنهما اتفقا معاً على التخلص من الزوج، وبناء عليه خرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أطفيح وتمكنت من القبض على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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