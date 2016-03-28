أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
حكم موقعة باريس وبرشلونة يعود أمام يوفنتوس -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شقيقة وزير اتصالات قطر تستنكر موقف الدوحة ضد مصر: "خنجر فى ظهر العروبة"

Google+ Print
شقيقة وزير اتصالات قطر تستنكر موقف الدوحة ضد مصر: "خنجر فى ظهر العروبة" شقيقة وزير اتصالات قطر تستنكر موقف الدوحة ضد مصر: "خنجر فى ظهر العروبة"
تواصل منى السليطي شقيقة وزير الاتصالات القطري جاسم السليطي شن هجومها الحاد على السلطات القطرية، مؤكدة أن السياسة الإعلامية والأمنية التى تنتهجها قطر تجعلها خنجر فى ظهر العروبة.

وقالت منى السليطى فى تغريدات لها عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر " لها دور كبير فى دول الخليج والعالم، مصر أرسلت رجالها للخليج لتعليمنا الكتابة والقراءة، أهذا جزاؤها.. يا أخوتى فى قطر إنكم تغدرون بها؟".

وأضافت شقيقة وزير الاتصالات القطرى: "من دون زعل ، السياسة الإعلامية والأمنية القطرية ضد مصر والعرب ما تبقى إن نقول إلا أن (قطر خنجر فى ظهر العروبة)".


>شقيقة وزير اتصالات قطر تطالب بالتحقيق فى انتهاكات ضد معتقلين بالدوحة
>شقيقة وزير الاتصالات القطرى: السفارة القطرية هددتنى قبل ظهورى على الهواء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين