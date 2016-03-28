شقيقة وزير اتصالات قطر تستنكر موقف الدوحة ضد مصر: "خنجر فى ظهر العروبة"

تواصل منى السليطي شقيقة وزير الاتصالات القطري جاسم السليطي شن هجومها الحاد على السلطات القطرية، مؤكدة أن السياسة الإعلامية والأمنية التى تنتهجها قطر تجعلها خنجر فى ظهر العروبة.

وقالت منى السليطى فى تغريدات لها عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر "مصر لها دور كبير فى دول الخليج والعالم، مصر أرسلت رجالها للخليج لتعليمنا الكتابة والقراءة، أهذا جزاؤها.. يا أخوتى فى قطر إنكم تغدرون بها؟".

وأضافت شقيقة وزير الاتصالات القطرى: "من دون زعل ، السياسة الإعلامية والأمنية القطرية ضد مصر والعرب ما تبقى إن نقول إلا أن (قطر خنجر فى ظهر العروبة)".

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