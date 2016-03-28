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الناتو يرفض التعليق على استعادة الجيش السورى لتدمر

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الناتو يرفض التعليق على استعادة الجيش السورى لتدمر الناتو يرفض التعليق على استعادة الجيش السورى لتدمر

> أحجم حلف الناتو عن التعليق على مسألة تحرير الجيش السورى لمدينة تدمر بالكامل بدعم من القوات الجوية الروسية، بعد أن كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصدر فى الحلف، اليوم /الإثنين/ قوله: "نحن نرى أن للتعليق على هذه المسألة يجب الرجوع إلى الدول الأعضاء فى الناتو، التى تشارك فى التحالف الدولى (الذى تقوده الولايات المتحدة) لمكافحة تنظيم "داعش".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج كرر اتهامه للقوات الجوية الروسية بقصف مواقع فى سوريا ليس لها أى علاقة بداعش، مشيرا إلى أن العمليات الروسية فى سوريا ليست موجهة ضد "داعش"، وأنها "تقوض" الجهود الرامية لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية.
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مصر 365

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